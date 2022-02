Presidente della Repubblica: ecco come scrivergli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Presidente della Repubblica, ecco come scrivergli: come contattare il capo dello stato in maniera facile e veloce. Alla fine, il nodo elezioni del nuovo Presidente della Repubblica si è sciolto in maniera del tutto inaspettata, ma forse in quella più logica: Sergio Mattarella è stato nuovamente eletto e dunque rimarrà al Quirinale per un nuovo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 2 febbraio 2022)contattare il capo dello stato in maniera facile e veloce. Alla fine, il nodo elezioni del nuovosi è sciolto in maniera del tutto inaspettata, ma forse in quella più logica: Sergio Mattarella è stato nuovamente eletto e dunque rimarrà al Quirinale per un nuovo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

pfmajorino : Ad oggi non vi è stata ancora nemmeno una condanna o manco lo straccio di un'eventuale spiegazione da parte del mi… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - rusembitaly : ???????? Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Pres… - cantorobe : @CardRavasi un alto prelato della CCAR che pontifica di sacralità è come un presidente degli Stati Uniti che parla di diritti umani - valedido_91 : RT @RaphaelRaduzzi: Domani come @Alternativa_it presenteremo una proposta costituzionale a prima firma @Fraforciniti per limitare ad uno so… -