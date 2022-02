Pozzuoli | tenta di estorcere denaro al titolare di una sala scommesse | arrestato

Advertising

statodelsud : Pozzuoli, tenta di estorcere denaro a titolare sala scommesse: preso - Pino__Merola : Pozzuoli, tenta di estorcere denaro a titolare sala scommesse: preso - SkyTG24 : Pozzuoli, tenta di estorcere denaro a titolare sala scommesse: preso - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Tenta di estorcere denaro al titolare di un centro scommesse, in carcere il fratellastro del boss Beneduce -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli tenta

Agenzia ANSA

... la squadra di coach Catalani viene da 11 vittorie di fila eil colpaccio tra le mura amiche dopo la rimonta a Cassino. Anche Bisceglie viene da un'ultima partita difficile conma ...Non è in pericolo di vita e, soccorsa dai medici dell'ospedale di, è stata giudicata guaribile con prognosi di 30 giorni per la lussazione chiusa del coccige e frattura chiusa dell'osso ...Tentata estorsione al centro scommesse, preso affiliato del clan Longobardi-Beneduce. Il 02 febbraio 2022, in Pozzuoli, la locale Compagnia Carabinieri ha dato esecuzione all’ordinanza di ...Aggressione ai genitori per allontanarli da casa: un uomo, M.G., è stato arrestato dai carabinieri di Pozzuoli ...