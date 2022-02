Polonia | Pegasus e crisi geopolitica Un’impresa degna di Ercole

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il caso del software israeliano, utilizzato per sorvegliare i telefoni di Krzysztof Brejza (ex capo dello staff elettorale di Piattaforma Civica nel 2019), dell’avvocato Roman Giertych, (legale difensore di alcuni politici dell’opposizione) e del procuratore Ewa Wrzosek, orbita attorno alla figura dell’eccentrico Pawe? Kukiz (in foto), attuale promotore di una commissione parlamentare speciale per far luce sull’accaduto, e inconsapevole protagonista di una bomba mediatica sganciata da TVN. Venerdì 28 gennaio, il programma “Black on White” rende pubblica una conversazione strettamente riservata tra Kukiz e il suo collega di partito Artur Groc. È stato proprio quest’ultimo a registrare la telefonata, in cui il leader di Kukiz in 15 minuti si sbottona sulla dipendenza del governo di Morawiecki dai suoi tre parlamentari al Sejm, addita i deputati di Diritto e ...