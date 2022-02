Pogba lascia lo United? Ecco cosa sta aspettando (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Il francese sarà libero tra qualche squadra Stando a quanto riferito dal Telegraph Paul Pogba non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro. In pole c’è il PSG ma il Manchester United avrebbe chiesto al suo giocatore di attendere la nomina del prossimo tecnico dei Red Devils. Il successore di Rangnick dovrebbe essere uno tra Pochettino e Ten Hag. Soprattutto il primo potrebbe convincere il francese a rinnovare il contratto in scadenza del francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) . Il francese sarà libero tra qualche squadra Stando a quanto riferito dal Telegraph Paulnon ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro. In pole c’è il PSG ma il Manchesteravrebbe chiesto al suo giocatore di attendere la nomina del prossimo tecnico dei Red Devils. Il successore di Rangnick dovrebbe essere uno tra Pochettino e Ten Hag. Soprattutto il primo potrebbe convincere il francese a rinnovare il contratto in scadenza del francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

