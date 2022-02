**Pnrr: Mise, competitività e resilienza delle filiere produttive, Milestone conseguita** (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - La Milestone che prevede, entro il 30 giugno 2022, interventi per la competitività e la resilienza delle filiere produttive è stata praticamente conseguita dal ministero dello Sviluppo economico. L'intervento è volto a fornire un supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 2012. Questo strumento mira a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. L'intervento destina 750 milioni al finanziamento dei contratti di sviluppo, principale strumento agevolativo degli investimenti industriali. Firmato il 13 gennaio 22 il decreto ministeriale (in attesa di registrazione presso la Corte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Lache prevede, entro il 30 giugno 2022, interventi per lae laè stata praticamente conseguita dal ministero dello Sviluppo economico. L'intervento è volto a fornire un supporto finanziario agli investimenti (sia contributi, sia prestiti agevolati) attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, operativo dal 2012. Questo strumento mira a finanziare investimenti strategici, innovativi e progetti di filiera, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. L'intervento destina 750 milioni al finanziamento dei contratti di sviluppo, principale strumento agevolativo degli investimenti industriali. Firmato il 13 gennaio 22 il decreto ministeriale (in attesa di registrazione presso la Corte ...

Advertising

infocamere : ?? Finanziamenti all'innovazione ??? 'Il #PNRR nel capitale delle PMI' @chiaroeforte su @ItaliaOggi #startup… - LucaCominassi : RT @francesca_bria: Una grande notizia che finalmente possiamo comunicare: 2,5 miliardi aggiuntivi da Mise e fondi #PNRR per il #VentureCap… - AforizmyFraszky : RT @michele_geraci: @LucianoBarraCar Del resto il nostro piano su, per es semiconduttori, dove dovremmo renderci indipendenti, vale 4/5mili… - startzai : RT @FilippoAstone: @MISE_GOV: 2,5 mld a #startup e #pmi per investimenti su #digitale e #green #CdpVentureCapital avrà a disposizione 2 mil… - FilippoAstone : @MISE_GOV: 2,5 mld a #startup e #pmi per investimenti su #digitale e #green #CdpVentureCapital avrà a disposizione… -