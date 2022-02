Pnrr, in Cdm gli obiettivi dei ministeri per non perdere i fondi: dalla transizione energetica alla sanità sul territorio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il termine per raggiungere gli obiettivi che apriranno le porte alla seconda tranche dei fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il 30 giugno. Entro quella data i ministeri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il termine per raggiungere gliche apriranno le porteseconda tranche deidel, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il 30 giugno. Entro quella data i...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Pnrr Presidente Draghi in #Cdm: L’erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il cons… - nemiroski : RT @BaglioniLaura: 'Col piffero che vi rimpasto. Anzi, avete 1 settimana per consegnare il report dello stato avanzamento degli obiettivi d… - FabioFrancesch : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #2febbraio. Tra i temi: ??È corsa contro il tempo per il #Pnrr. Verifica in Cdm; ??Ogg… - askanews_ita : Oggi alle 16 il Cdm, nuovo decreto su Covid-scuola e verifica Pnrr #COVID #Pnnr #Scuola - biancacle : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #2febbraio. Tra i temi: ??È corsa contro il tempo per il #Pnrr. Verifica in Cdm; ??Ogg… -