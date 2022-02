Piero Grasso | “Zamparini obiettivo di chi aveva deciso che dovesse lasciare il

Advertising

infoitsport : Morto Zamparini, Piero Grasso: 'Volevano mollasse e lo bersagliarono' - ILOVEPACALCIO : Palermo, Piero Grasso ricorda Zamparini: «Volevano mollasse e lo bersagliarono. Nessuno come lui» - Ilovepalermocal… - piero_aurelio : RT @Ivano_C66: La farmacista dice di essere oberata di lavoro per i tamponi, però ci mangia di grasso. Merdosa. #drittoerovescio - nicolino48 : @meb Piero Grasso - nicolino48 : @matteorenzi Piero Grasso -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Grasso

E non aggiungo altro - atroce intervista di(famoso magistrato, ex capo della procura palermitana, ex capo della Dda ed ex presidente del Senato) sulle vicende giudiziarie che colpirono ...... battuta che in passato aveva fatto 'in maniera scherzosa - spiegò Zamparini - all'amico, quando era ancora a capo della procura antimafia'. In quell'occasione, spieganell'...A Repubblica l'ex procuratore, tifoso del Palermo: "Anche l'azione della magistratura risentì dell'atmosfera che si respirava in città. Ci ha fatto sognare e non è stato ripagato" ...Risposta: un signore di nome Sergio Mattarella. E non aggiungo altro - atroce intervista di Piero Grasso (famoso magistrato, ex capo della procura palermitana, ex capo della Dda ed ex presidente del ...