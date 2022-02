Piacenza, infermiera Asl iniettava soluzione fisiologica al posto dei vaccini per Green pass falsi: arrestata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una storia incredibile che arriva da. Un' dell'Asl è stata arrestata dai per aver fatto ottenere a 23 persone dei falsi dietro pagamento di una somma tra i 250 e 300 euro. La professionista, che non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una storia incredibile che arriva da. Un' dell'Asl è statadai per aver fatto ottenere a 23 persone deidietro pagamento di una somma tra i 250 e 300 euro. La professionista, che non ...

