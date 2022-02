Peugeot Italia | Lonziano “Obiettivo 2022 vendere oltre 100mila vetture”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Bissare l’ottimo 2021 e proseguire nel lancio di prodotti sempre più “elettrici” con l’nel 2030 dell’abbandono dei combustibili fossili sull’intera gamma. Questa in estrema sintesi l’agenda per quest’anno di Thierry, da qualche settimana nuovo responsabile del brandper l’. “Questo è il secondo mercato più importante dopo la Francia per. L’anno scorso abbiamo chiuso a 98mila veicoli venduti, tra automobili e commerciali, l’per quest’anno è crescere ancora e superare quota centomila, con una vettura su cinque venduta, con trazione elettrica o ibrida” ha spiegato il manager di originine, che nel nostro Paese aveva già lavorato in passato. Al centro della strategia c’è la nuova 308, che da ...

Essere in, come, è quindi una grande possibilità. Qui possiamo essere più forti e crescere a livello di sinergie nel gruppo sui servizi collegati alla vendita, grazie anche a una gamma ...Essere in, come, è quindi una grande possibilità. Qui possiamo essere più forti e crescere a livello di sinergie nel gruppo sui servizi collegati alla vendita, grazie anche a una gamma ...A riferire di numeri e aspettative ci ha pensato anche Thierry Lonziano, che del brand Peugeot, in Italia, ha assunto la guida con il nuovo anno. "Siamo orgogliosi - ha commentato Lonziano - che ...In Italia, nel 2021 Peugeot guadagna una posizione, andando ad occupare il quarto posto tra i marchi. Nel segmento delle auto elettrificate (Plug-in ed elettriche), il costruttore ha venduto 13.750 un ...