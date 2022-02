Per la stampa inglese la Juve ha fatto un mezzo pacco al Tottenham di Paratici: «Un cobra velenoso» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “La Juventus è stata come un cobra velenoso nella finestra di mercato di gennaio: ha ipnotizzato le sue vittime e si è lanciata con un morso fatale al collo di Fabio Paratici e del Tottenham”. In Inghilterra l’hanno preso con un certo sospetto il collegamento ancora vivo tra la Juve e il suo ex dirigente, con quelle operazioni di mercato che per la critica avrebbero aiutato i conti dei bianconeri mentre spendevano e spandevano per Vlahovic. “C’è molta curiosità su come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur possano diventare fondamentali nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi”, scrive il Daily Mail. “La Juventus è stata molto attenta a sfruttare i problemi decisionali degli Spurs, che sembrano eccessivamente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Lantus è stata come unnella finestra di mercato di gennaio: ha ipnotizzato le sue vittime e si è lanciata con un morso fatale al collo di Fabioe del”. In Inghilterra l’hanno preso con un certo sospetto il collegamento ancora vivo tra lae il suo ex dirigente, con quelle operazioni di mercato che per la critica avrebbero aiutato i conti dei bianconeri mentre spendevano e spandevano per Vlahovic. “C’è molta curiosità su come Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur possano diventare fondamentali nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Antonio Conte, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi”, scrive il Daily Mail. “Lantus è stata molto attenta a sfruttare i problemi decisionali degli Spurs, che sembrano eccessivamente ...

Advertising

trash_italiano : CAMERAMAN, AUTORI, UFFICIO STAMPA DIETRO CHE STANNO MORENDO PER INSEGUIRLI. #Sanremo2022 - IlContiAndrea : Il primo applauso in sala stampa è per La Rappresentante di Lista #Sanremo2022 #VivaSanremo - marcotravaglio : Pubblichiamo in esclusiva il referto autoptico dell’informazione italiana, venuta a mancare all’affetto dei suoi ca… - zazoomblog : Per la stampa inglese la Juve ha fatto un mezzo pacco al Tottenham di Paratici: «Un cobra velenoso» - #stampa… - SalvaCostanzo : @JoeWolve @P_Rava @Moonlightshad1 Concordo in pieno. Anche per questo quel 'di Letta mi fido' di ieri a chiosa dell… -