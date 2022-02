Per la Colombia di Ospina il Mondiale del Qatar è un miraggio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si allontana sempre di più il traguardo Mondiale per la Colombia di Ospina. L’arquero del Napoli, protagonista – suo malgrado – di una brutta papera nella decisiva sconfitta subita dal Perù, ieri ha subito gol da Lautaro Martinez: 1-0, i cafeteros hanno perso anche contro l’Argentina già qualificata. La qualificazione, adesso, è poco più di un miraggio: i Colombiani sono settimi con soli 17 punti, a quattro lunghezze dal quinto posto del Perù (valevole per gli spareggi) e cinque dal quarto posto dell’Uruguay, che stanotte invece ha vinto. In mezzo, c’è pure il Cile a 19 punti. Mancano due partite. Dopo le due partecipazioni consecutive l’impressione è che La Tricolor, stavolta, resti davvero fuori. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si allontana sempre di più il traguardoper ladi. L’arquero del Napoli, protagonista – suo malgrado – di una brutta papera nella decisiva sconfitta subita dal Perù, ieri ha subito gol da Lautaro Martinez: 1-0, i cafeteros hanno perso anche contro l’Argentina già qualificata. La qualificazione, adesso, è poco più di un: ini sono settimi con soli 17 punti, a quattro lunghezze dal quinto posto del Perù (valevole per gli spareggi) e cinque dal quarto posto dell’Uruguay, che stanotte invece ha vinto. In mezzo, c’è pure il Cile a 19 punti. Mancano due partite. Dopo le due partecipazioni consecutive l’impressione è che La Tricolor, stavolta, resti davvero fuori. L'articolo ilNapolista.

