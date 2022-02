Pensioni vedove INPS | chi può ottenere l’assegno mensile

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per chi rimane vedovo di un coniuge che ha lavorato puòuna pensione di reversibilità dall’. Quali sono i requisiti La pensione per le/i, altresì chiamata pensione di reversibilità o ai superstiti, è un trattamento previdenziale che viene corrisposto al coniuge o ai familiari del deceduto che abbia maturato alcuni requisiti contributivi durante L'articolo proviene da Consumatore.com.

maralgo2003 : @massi11meridio @gigi52335676 Si ma oggi non è rimasto più nulla. La sx di oggi è un accozzaglia di vedove DC, PSI,…

