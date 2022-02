Penisola sorrentina, un’occasione da non perdere. Le associazioni del turismo scrivono ai Comuni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Una bella occasione per dare forza al binomio “cultura – turismo” in Penisola sorrentina”. E’ quanto affermano le associazioni del turismo a proposito “dell’occasione – assolutamente da non perdere – dell’accesso ai contributi regionali per il sostegno dei musei di enti locale e d’interesse locale, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato qualche giorno fa dalla Regione Campania”. “Saranno ammessi a contributo gli interventi proposti dai musei secondo le finalità, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura prevista dall’avviso”, ricordano in una nota Sergio Fedele (Atex Campania), Mario Colonna (Macroarea Aicast Penisola), Fabio Colucci (Club dei 500), Giovanni Rosina (Charter Campania), Mauro Di Maio (Le Chiavi d’Oro), Salvatore Severi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Una bella occasione per dare forza al binomio “cultura –” in”. E’ quanto affermano ledela proposito “dell’occasione – assolutamente da non– dell’accesso ai contributi regionali per il sostegno dei musei di enti locale e d’interesse locale, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblicato qualche giorno fa dalla Regione Campania”. “Saranno ammessi a contributo gli interventi proposti dai musei secondo le finalità, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura prevista dall’avviso”, ricordano in una nota Sergio Fedele (Atex Campania), Mario Colonna (Macroarea Aicast), Fabio Colucci (Club dei 500), Giovanni Rosina (Charter Campania), Mauro Di Maio (Le Chiavi d’Oro), Salvatore Severi ...

Ultime Notizie dalla rete : Penisola sorrentina Anche Agerola ha ricevuto i finanziamenti per il programma sperimentale 'Mangiaplastica' con gli ecocompattatori Noi di Positanonews ci occupiamo della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana , ma anche dei dintorni così dai Monti Lattari , dopo Vico Equense , pubblichiamo la notizia della Svizzera della Campania , ecco il post dell'...

UNITRE. Ordini monastici in Penisola Sorrentina ... alle ore 17.00 presso il Centro Polifunzionale di via Cavottole , al lato dell'Istituto Nautico, conversazione di Aniello Clemente sugli ordini monastici in Penisola Sorrentina. L'incontro è parte ...

