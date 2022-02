Pellegrini scaricato dalla Juventus? L’indizio parla chiaro | tifosi furiosi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lasembra aver deciso il futuro di un suo giocatore;non ammette repliche, a giugno con ogni probabilità sarà addio.lascerà la? Sembra sempre più probabile la cessione del terzino nel corso del prossimo mercato estivo. In arrivoche potrebbe confermare questa possibilità. Getty ImagesNon sembra esserci pace per Luca; il terzino dellafino ad inizio novembre sembrava destinato alla cessione salvo poi far ricredere tutti grazie a delle ottime prestazioni. Monica Bertini è uno schianto: la giornalista Mediaset come non l’avete mai vista Ora, però, il futuro del classe 1999 è tornato in dubbio; Allegri, per quanto riguarda la corsia di sinistra, preferisce puntare su De Sciglio, suo pupillo dai tempi del ...