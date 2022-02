Pechino 2022 | Thomas Bach | “I leader di tutto il mondo si impegnino a rispettare la tregua”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le Olimpiadi invernali disono pronte a prendere il via, con la cerimonia di apertura prevista per venerdì 4 febbraio alle ore 13, mentre gli atleti stanno giungendo nella capitale cinese, dove si trova anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale. Il dirigente tedesco è stato il primo ad apporre la firma nel murale dellache capeggia il villaggio olimpico, lanciando poi un monito ai politici in un momento di particolare tensione internazionale “di impegnarsi perquesta pace olimpica“. Poi un messaggio agli atleti, provenienti daile che dovranno impegnarsi ai valori della bandiera a cinque cerchi. “Nei prossimi giorni – ha dettonelle ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - repubblica : Federica Pellegrini: 'Pechino mi dà i brividi, ma da dirigente sarà più dura' [dalla nostra inviata Alessandra Reti… - infoitsport : Pechino 2022, Costantini e Mosaner saranno i primi azzurri in gara - infoitsport : Pechino 2022, l'Italia esordirà nel curling con Costantini e Mosaner -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Più che una sfida sportiva insomma, questi Giochi disembrano una guerra informatica. E non è chiaro chi vincerà.Alle sue spalle si staglia la consueta pattuglia tedesca con Axel Jungk, Christopher Grotheer e Alexander Gassner , quindi quella russa con Alexander Tretiakov (oro a Sochi 2014), Nikita Tregubov e ...(Tuttosport) Pechino 2022, curling: dove vederlo in tv e in streaming. La Rai ha un pacchetto di 100 ore in chiaro e trasmetterà alcune ore delle partite dell'Italia. La diretta streaming di tutte le ...Mosaner sarà in gara anche con il team maschile. Fanno parte del round robin anche le coppie di Australia, Canada, Cina, Gran Bretagna, Norvegia, Repubblica Ceca e Svezia.