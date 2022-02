Pechino 2022, pattinaggio artistico: il tedesco Seegert positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nolan Seegert positivo al Covid-19: è il primo atleta tedesco colpito dal virus alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo ha reso noto la Confederazione degli Sport Olimpici tedesca (Dosb). Il pattinatore artistico si trova ora in isolamento in hotel ed è privo di sintomi. Il 29enne però non potrà partecipare con ogni probabilità alla gara a squadre che inizia venerdì 4 febbraio, giorno della Cerimonia di Apertura. Sono infatti necessari due test Pcr negativi, a distanza di almeno 24 ore, per abbreviare il periodo di quarantena di 10 giorni per chiunque risulti positivo a Pechino, all’interno della bolla olimpica. Dopo 10 giorni basta invece un solo test Pcr negativo. Seegert, assieme alla compagna Minerva Hase, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nolanal-19: è il primo atletacolpito dal virus alle Olimpiadi invernali di. Lo ha reso noto la Confederazione degli Sport Olimpici tedesca (Dosb). Il pattinatoresi trova ora in isolamento in hotel ed è privo di sintomi. Il 29enne però non potrà partecipare con ogni probabilità alla gara a squadre che inizia venerdì 4 febbraio, giorno della Cerimonia di Apertura. Sono infatti necessari due test Pcr negativi, a distanza di almeno 24 ore, per abbreviare il periodo di quarantena di 10 giorni per chiunque risulti, all’interno della bolla olimpica. Dopo 10 giorni basta invece un solo test Pcr negativo., assieme alla compagna Minerva Hase, ...

