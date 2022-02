Pechino 2022 | il Papa | ' Lo sport come veicolo di fratellanza tra i popoli'

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - repubblica : Federica Pellegrini: 'Pechino mi dà i brividi, ma da dirigente sarà più dura' [dalla nostra inviata Alessandra Reti… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione A febbraio, in coincidenza con le #Olimpiadi invernali di #Pechino (dal 4 al 2… - CiccioniSe : RT @Agenzia_Ansa: Pechino 2022, il Papa ha rivolto i suoi auguri agli atleti che si apprestano ad affrontare le Olimpiadi invernali . 'Sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Aveva ritardato la partenza pernella speranza di negativizzarsi in tempo, ma così non è stato. La dominatrice degli eventi della Coppa del Mondo di questa stagione ha espresso sui social la ...Aveva ritardato la partenza pernella speranza di negativizzarsi in tempo, ma così non è ... 2 febbraioMarita Kramer, austriaca favorita per la medaglia d'oro nel salto dal trampolino, non parteciperà alle Olimpiadi invernali di Pechino dopo essere risultata positiva al Covid. Kramer, 20 anni, avrebbe ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Marita Kramer, austriaca favorita per la medaglia d'oro nel salto dal trampolino, non parteciperà alle Olimpiadi invernali di Pechino dopo essere risultata positiva al Covid.