Pechino 2022, Bowe nuova portabandiera Usa: Meyers è positiva al Covid-19 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La campionessa di bob Elana Meyers Taylor è risultata positiva al Covid-19 e, per tale motivo, gli Stati Uniti sono stati costretti a cambiare la portabandiera per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. A prendere il posto di Meyers sarà la pattinatrice Brittany Bowe, che avrà l’onore di aprire il corteo Usa insieme con il campione di curling John Shuster. La sfortunata bobbista vuole comunque farsi trovare pronta per la gara se dovesse negativizzarsi. In un video che ha postato sui social, la si vede fare esercizi nei pochi metri quadri della stanza che la ospita nella cosiddetta ‘isolation facility’. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La campionessa di bob ElanaTaylor è risultataal-19 e, per tale motivo, gli Stati Uniti sono stati costretti a cambiare laper la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di. A prendere il posto disarà la pattinatrice Brittany, che avrà l’onore di aprire il corteo Usa insieme con il campione di curling John Shuster. La sfortunata bobbista vuole comunque farsi trovare pronta per la gara se dovesse negativizzarsi. In un video che ha postato sui social, la si vede fare esercizi nei pochi metri quadri della stanza che la ospita nella cosiddetta ‘isolation facility’. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - repubblica : Federica Pellegrini: 'Pechino mi dà i brividi, ma da dirigente sarà più dura' [dalla nostra inviata Alessandra Reti… - sportface2016 : #Pechino2022, #Bowe nuova portabandiera Usa: #Meyers è positiva al #COVID19 #Beijing2022 - paolocosso : Come la Cina vuole influenzare l’istruzione in Europa #linkiesta #cultura #telcoblog #informati #tlc… -