Paul | Booker e la dieta vegana | così Phoenix è diventato il miglior team Nba

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Rallentare i Suns in questo momento non sembra per nulla semplice. La prima squadra a raggiungere quota 40 vittorie in questa stagione contro i Nets non solo ha conquistato il suo 11° successo ...

miglioramenti ? Tutto parte naturalmente da Chris, che a 36 anni sta disputando un'altra ... Gli avversari non possono più focalizzarsi soltanto su me e, ogni sera c'è qualcuno dei nostri in ...Non solo(32 punti di media nelle ultime 10 partite): anche Chrisha sfruttato ancora una volta tutta la sua abilità (20 punti, 14 assist) e Mikal Bridges è stato un importante terzo uomo ...La prima scelta assoluta dei Pistons chiude con una tripla doppia (19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), decisivo anche Bey (31 punti). Non basta ai Mavs la solita tripla doppia di Doncic (34 punti, 12 ...Ecco uno dei motivi principali per cui i Suns continuano a vincere Ancora vittoria, ancora doppia doppia per Chris Paul, sempre più un fattore e una guida nei trionfi dei Suns che vincono anche contro ...