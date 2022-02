Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo: “Stiamo portando in alto l’Italia. Il bagaglio tecnico si amplierà” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A PyeongChang 2018 è stato l’atleta rivelazione. Quattro anni dopo si presenta, malgrado la giovane età, come padre fondatore della rinascita, o meglio della nascita, di un movimento maschile più florido che mai. È pronto a disputare la sua seconda Olimpiade Matteo Rizzo, caposaldo della Nazionale di pattinaggi artistico, in gara a Pechino 2022 sia nel team event che nella gara individuale. Da quella magistrale rassegna a cinque cerchi svolta in Corea del Sud il gioiellino seguito dal padre Valter, Franca Bianconi e Ondrej Hotarek non si è più fermato, collezionando risultati importanti come i due terzi posti nelle tappe di Grand Prix NHK Trophy (2018) e Cup Of China (2019) oltre che la medaglia di bronzo ottenuta agli Europei di Minsk, competizione dove più di altre è venuta fuori una qualità negli elementi importante, una spiccata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A PyeongChang 2018 è stato l’atleta rivelazione. Quattro anni dopo si presenta, malgrado la giovane età, come padre fondatore della rinascita, o meglio della nascita, di un movimento maschile più florido che mai. È pronto a disputare la sua seconda Olimpiade, caposaldo della Nazionale di pattinaggi, in gara a Pechino 2022 sia nel team event che nella gara individuale. Da quella magistrale rassegna a cinque cerchi svolta in Corea del Sud il gioiellino seguito dal padre Valter, Franca Bianconi e Ondrej Hotarek non si è più fermato, collezionando risultati importanti come i due terzi posti nelle tappe di Grand Prix NHK Trophy (2018) e Cup Of China (2019) oltre che la medaglia di bronzo ottenuta agli Europei di Minsk, competizione dove più di altre è venuta fuori una qualità negli elementi importante, una spiccata ...

