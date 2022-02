Pasta cremosa al burro con le erbette | facile e velocissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questaalè uno spettacolo tutto italiano! Il formato ideale per questa ricetta è indubbiamente quello dei bucatini. Il nome deriva da bucato, ovvero trafitto, proprio perché sono spaghetti forati al centro. Cuciono velocemente, nonostante il loro spessore, in genere sono pronti in una decina di minuti. Giusto il tempo per preparare il condimento: solo prezzemolo e basilico fresco, uova eper un piatto dalla consistenza avvolgente e morbidissima. Se desiderate una resa più piccantina, non lesinate con una spolveratina di peperoncino e sarà subito fuoco sulle papille. Provatela in famiglia, sarà un successo: apprezzeranno a tal punto la vostra ricetta che vi convinceranno a presentarla per una cena più importante con gli amici di sempre. Curiose di scoprire come procedere? ...