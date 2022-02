Partygate, tra i Tory monta il dissenso contro Johnson: 9 parlamentari chiedono la sfiducia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) monta il dissenso interno contro il premier britannico Boris Johnson per lo scandalo Partygate. Oggi, 2 febbraio, tre deputati Tory hanno chiesto la sfiducia del primo ministro presentando al Comitato 1922 – l’organismo interno del partito di maggioranza – la lettera per aprire la sfida al vertice. Si tratta dell’ex sottosegretario Tobias Ellwood, di Anthony Mangnall e Sir Gary Streeter. Sale così a nove il numero di parlamentari conservatori che hanno chiesto la sfiducia di Johnson, sempre più in crisi di consensi. Perché il voto interno sulla fiducia venga avviato, servono 54 richieste da parte dei parlamentari (su un totale di 360 Tory alla Camera dei Comuni). Nelle ultime ore, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ilinternoil premier britannico Borisper lo scandalo. Oggi, 2 febbraio, tre deputatihanno chiesto ladel primo ministro presentando al Comitato 1922 – l’organismo interno del partito di maggioranza – la lettera per aprire la sfida al vertice. Si tratta dell’ex sottosegretario Tobias Ellwood, di Anthony Mangnall e Sir Gary Streeter. Sale così a nove il numero diconservatori che hanno chiesto ladi, sempre più in crisi di consensi. Perché il voto interno sulla fiducia venga avviato, servono 54 richieste da parte dei(su un totale di 360alla Camera dei Comuni). Nelle ultime ore, ...

Advertising

LaRagione_eu : #Partygate: continua a crescere il dissenso da parte dei deputati #Tory nei confronti del premier britannico… - john_zerzan : Partygate, le 'feste segrete' di Boris Johnson durante il lockdown. Tra Scotland Yard e dimissioni - MazzaliVanna : RT @ilario82: La resa dei conti è vicina per il governo Johnson. Il rapporto ufficiale sul #PartyGate conferma gli eventi organizzati a Dow… - berlinialberto : RT @ilario82: La resa dei conti è vicina per il governo Johnson. Il rapporto ufficiale sul #PartyGate conferma gli eventi organizzati a Dow… - AuroraCorbiMtez : RT @ilario82: La resa dei conti è vicina per il governo Johnson. Il rapporto ufficiale sul #PartyGate conferma gli eventi organizzati a Dow… -