Parte il corso per volontari dei Beni Culturali a Moncalieri

Duemila anni di storia alle spalle, un patrimonio artistico invidiabile, un Castello Sabaudo riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco, un centro storico di impianto medievale: Moncalieri sorprende chi percorre le vie del suo nucleo più antico per l'eleganza, la compostezza, la ricchezza di testimonianze storiche e scorci tutti da scoprire. Il Castello è già apprezzata meta di visitatori ma l'intero centro storico è ancora tutto da scoprire. L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano, propone un corso volto a formare volontari dei Beni Culturali, con l'obiettivo di tenere aperti alle visite alcuni monumenti civili e sacri del centro storico, e di condurre residenti e visitatori che volessero approfondire la conoscenza della Città.

