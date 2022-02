“Pam & Tommy”: lucrando (di nuovo) sul revenge porn (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pam & Tommy, in uscita oggi su Disney+, è la serie con protagonisti Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan) alle prese con quell’evento che gli cambiò irrimediabilmente la vita: il furto del sextape e la conseguente diffusione su internet. Tutto partì dal batterista dei Mötley Crüe che si inimicò… un idraulico. Infatti, Rand Gauthier (interpretato nella serie da Seth Rogen) realizzò alcuni lavori nella villa della coppia, senza però essere pagato. Anzi, Tommy Lee lo minacciò con una pistola quando si recò a chiedere la somma che gli spettava. Allora Gauthier pensò bene di prendersi quel denaro rubando: conosceva bene la casa dei coniugi e non fu difficile arrivare alla cassaforte. Dentro vi trovò ciò che cercava e molto di più: una videocassetta su cui Pam e Tommy avevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pam, in uscita oggi su Disney+, è la serie con protagonisti Pamela Anderson (Lily James) eLee (Sebastian Stan) alle prese con quell’evento che gli cambiò irrimediabilmente la vita: il furto del sextape e la conseguente diffusione su internet. Tutto partì dal batterista dei Mötley Crüe che si inimicò… un idraulico. Infatti, Rand Gauthier (interpretato nella serie da Seth Rogen) realizzò alcuni lavori nella villa della coppia, senza però essere pagato. Anzi,Lee lo minacciò con una pistola quando si recò a chiedere la somma che gli spettava. Allora Gauthier pensò bene di prendersi quel denaro rubando: conosceva bene la casa dei coniugi e non fu difficile arrivare alla cassaforte. Dentro vi trovò ciò che cercava e molto di più: una videocassetta su cui Pam eavevano ...

DisneyPlusIT : Non abbiamo dubbi: ti innamorerai delle novità di febbraio su #DisneyPlus ???? ?? Pam & Tommy ?? The King's Man - Le… - Jessiha11 : RT @DisneyPlusIT: Pam&Tommy, una serie originale Star, è disponibile ora in esclusiva su Disney+ - Marco__Samp : @Lucia76fm @Vince7914 Miami 1 marzo 1969, venne arrestato per atti osceni in luogo pubblico Sentite cosa URLAVA all… - beatriicestan : ma voi pam&tommy lo trovate su D+? - __Pam__de : D'altra parte si sa a #Sanremo non tutte le canzoni escono col Bugo... #SatiRemo ???????????????? #sanremo22 #Sanremo2022… -