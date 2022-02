Over 50, dal 15 febbraio obbligo di vaccino sul lavoro: tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Assenza ingiustificata e niente stipendio per chi non sarà in regola con la vaccinazione. Multe da 600 a 1.500 euro per le violazioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Assenza ingiustificata e niente stipendio per chi non sarà in regola con la vaccinazione. Multe da 600 a 1.500 euro per le violazioni

Advertising

Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - Silvaped2020 : RT @CornutoLuana: Chi mi vuole ospitare dal 13 al 19 Settembre in montagna o lago ? Con il mio lui,anche assente o in disparte. Solo over 5… - bikermanfast : RT @AntonellaRuth1: @borghi_claudio @DavPoggi Infatti è solo per soldi che andate avanti, condannando gli over 50 al vaxxino o ad un'assurd… - Martaroma93 : RT @paolettatrash: antonio:'che bella,che bella che è,che brava donna,è anche più bella dal vivo' miriana:'guarda che cucciolino,facciamo u… - Lorelei07224785 : RT @actarus1070: Ad oggi dai dati scaricati dal sito della protezione civile gli over 50 che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino so… -