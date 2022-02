Orvieto | innamorarsi per le vie della città | il tour romantico per San Valentino

Leggi su funweek

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) In Umbria in provincia di Terni abbarbicato in cima ad una rupe di tufo si trova, splendidaperfetta per unSan. Qui dall’11 al 14 Febbraio torna ‘Innamorati di’ giunto quest’anno alla terza edizione. ‘Ti amo dal profondo’, questo il sottotitolo dell’edizione 2022, porterà i visitatori alla scoperta dei suggestivi luoghi. LEGGI ANCHE: — Bergamo, questo è uno dei luoghi più romantici d’Italia: il borgo perfetto per SanSarà possibile visitare i sotterraneiChiesa di Sant’Andrea e Bartolomeo, le grotte di Adriano (note comesotterranea), il pozzo di San Patrizio, quelloCava e il Labirinto di Adriano, in una chiave ...