Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 3 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

L'Oroscopo di Paolo Fox di domani 3 febbraio per il segno del Capricorno anticipa un po' di frenesia e agitazione, sono giorni intensi e già da oggi vi siete accorti che le cose da fare sono raddoppiate!Cercate di limitare gli scontri, perché é possibile che abbiate da ridire nel week end con chi non è d'accordo con voi! Pensate a valorizzare il vostro rapporto di coppia, meglio togliersi i dubbi prima dei contrasti.Il futuro può farvi un po' paura, cari Capricorno, perché siete sempre in bilico tra le cose che conoscete e l'incertezza di ciò che potrebbe arrivare! Dimenticate i problemi e i pensieri negativi, specialmente da domani, non sottovalutate la voglia di riscatto che provate nei confronti del passato!

