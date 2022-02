Oroscopo di Barbanera 2 febbraio: mercoledì di incertezze nelle relazioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – I periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, a provare a mettervi nei panni degli altri. Toro (21/4 – 20/5) – Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise e ponderate. Prospettive di successo. Gemelli (21/5 – 21/6) – L’umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la serenità di un momento di solitudine. Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata ottima capeggiata dalla Luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI Entra nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – I periodi meno smaglianti hanno il pregio di portarvi a considerare diversamente le situazioni, a provare a mettervi nei panni degli altri. Toro (21/4 – 20/5) – Sotto la luce della Luna in Pesci, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Azioni improvvise e ponderate. Prospettive di successo. Gemelli (21/5 – 21/6) – L’umore non sarà brillante, ma coltivate la vita sociale, anche se probabilmente apprezzerete la serenità di un momento di solitudine. Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata ottima capeggiata dalla Luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel ...

