Ornella Muti e il diastema ai denti, le star con questa imperfezione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ornella Muti pare sia tra le star ricorse alle faccette dentali per correggere il diastema, parola che deriva dal greco e che significa “sospensione”, che altro non sarebbe che lo spazietto tra i denti che spesso diventa vezzo per altri volti noti dello spettacolo internazionale. Madonna, Laura Pausini, Brigitte Bardot, Vanessa Paradis, Elton John, Eddie Leggi su omgossip.myblog (Di mercoledì 2 febbraio 2022)pare sia tra lericorse alle faccette dentali per correggere il, parola che deriva dal greco e che significa “sospensione”, che altro non sarebbe che lo spazietto tra iche spesso diventa vezzo per altri volti noti dello spettacolo internazionale. Madonna, Laura Pausini, Brigitte Bardot, Vanessa Paradis, Elton John, Eddie

Advertising

trash_italiano : Ok Ornella Muti eh, PERÒ io aspett9 l’ospitata di Sabrina Ferilli, con lei che alle 2 di notte va in platea, si avv… - Agenzia_Ansa : 'Sostengo l'uso legale della cannabis': così Ornella Muti, che sarà sul palco dell'Ariston, esprime la sua posizion… - riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - 60_cla : RT @AlSeth3: Non ho mai seguito #Sanremo2022 ma la polemica sulla legalizzazione della #cannabis venuta alla ribalta grazie a @muti_ornella… - NRegimenti : E comunque avrei visto meglio Amadeus con un bel kilt, e Ornella Muti in tailleur giacca pantalone e t-shirt (che… -