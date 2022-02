Ornella Muti, dalla cannabis al discorso sugli uomini: polemiche al Festival di Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La polemica divampa al Festival di Sanremo. E la protagonista è ancora una volta lei: Ornella Muti. Dopo il dibattito sull’uso della cannabis che l’attrice romana difende per scopi terapeutici, adesso sono gli uomini di Ornella Muti a far parlare (anche grazie a un tweet di Selvaggia Lucarelli). Sul palco dell’Ariston, la prima co-conduttrice di Amadeus si è lanciata a fine serata in un discorso, in cui l’attrice romana ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, al fianco di… uomini, uomini e uomini. Da Ugo Tognazzi, che “sapeva che ero timida, spaventata, mi ha fatto da fratello maggiore; era molto ironico, generoso, divertente, cucinava per tutta la troupe”; ad Alberto Sordi ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La polemica divampa aldi. E la protagonista è ancora una volta lei:. Dopo il dibattito sull’uso dellache l’attrice romana difende per scopi terapeutici, adesso sono glidia far parlare (anche grazie a un tweet di Selvaggia Lucarelli). Sul palco dell’Ariston, la prima co-conduttrice di Amadeus si è lanciata a fine serata in un, in cui l’attrice romana ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, al fianco di…. Da Ugo Tognazzi, che “sapeva che ero timida, spaventata, mi ha fatto da fratello maggiore; era molto ironico, generoso, divertente, cucinava per tutta la troupe”; ad Alberto Sordi ...

