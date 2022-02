Ornella Muti a Sanremo: il beauty look raffinato di una diva (con gli occhiali) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elegante, raffinata. Un fascino senza tempo. Ornella Muti, co-conduttrice della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ha portato sul palco dell’Ariston tutta la bellezza made in Italy. Facendo leva, ancora una volta, su un beauty look perfetto: semplice ma ricercato al tempo stesso. Mai banale, mai sopra righe. E ha fatto centro. Nota di merito, lo ha fatto tenendo sempre gli occhiali da vista. Ornella Muti è la prima conduttrice ad affiancare Amadeus nella 72esima edizione di Sanremo. Star del cinema, icona di bellezza, ha incantato il pubblico con fascino ed eleganza (Getty Images ) Ornella Muti all’Ariston Per accompagnare Amadeus nella prima serata del Festival, la ... Leggi su amica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elegante, raffinata. Un fascino senza tempo., co-conduttrice della prima serata della 72esima edizione del Festival di, ha portato sul palco dell’Ariston tutta la bellezza made in Italy. Facendo leva, ancora una volta, su unperfetto: semplice ma ricercato al tempo stesso. Mai banale, mai sopra righe. E ha fatto centro. Nota di merito, lo ha fatto tenendo sempre glida vista.è la prima conduttrice ad affiancare Amadeus nella 72esima edizione di. Star del cinema, icona di bellezza, ha incantato il pubblico con fascino ed eleganza (Getty Images )all’Ariston Per accompagnare Amadeus nella prima serata del Festival, la ...

