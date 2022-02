'Olocausto non riguarda razza', Abc sospende Whoopi Goldberg (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'Olocausto "non riguarda la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'"nonla ...

Agenzia_Ansa : Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg, conduttrice di 'The View', per due settimane… - Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - GiuseppeConteIT : Ricordare significa coltivare ogni giorno la necessaria fermezza affinché orrori e crimini come l’Olocausto non app… - ignatzthemouse : @Pennacchiiiii comunque sotto un certo profilo ha ragione: dato che le razze umane non esistono, l'Olocausto non è… - AleStonata : Appena letto su cartaceo. C’è ancora gente che non sa cosa sia l’Olocausto. Giuro,sono basita. @DiTeleblog -