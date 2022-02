Olimpiadi: Pechino 2022, Casa Italia prende forma, in fase di allestimento le due hospitaly (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pechino, 2 feb. (Adnkronos) - Casa Italia prende forma a Pechino 2022. Il Coni prosegue, anche ai Giochi Olimpici Invernali cinesi, nel solco di una tradizione che si rinnova in ogni rassegna olimpica, a partire da Los Angeles 1984. Le due hospitality house simbolo delle eccellenze Italiane, dallo sport al Made in Italy, saranno allestite nei due cluster principali dei Giochi: a Pechino e a Yanqing, ospitando media e atleti nel rispetto delle normative anti covid-19 e dei playbook definiti dal Comitato Organizzatore. Il concept si ispira al viaggio nella sua valenza reale e immaginaria, come metafora di percorso che l'uomo compie fuori e dentro sé stesso per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Attraverso Millium, l'antica unità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022), 2 feb. (Adnkronos) -. Il Coni prosegue, anche ai Giochi Olimpici Invernali cinesi, nel solco di una tradizione che si rinnova in ogni rassegna olimpica, a partire da Los Angeles 1984. Le due hospitality house simbolo delle eccellenzene, dallo sport al Made in Italy, saranno allestite nei due cluster principali dei Giochi: ae a Yanqing, ospitando media e atleti nel rispetto delle normative anti covid-19 e dei playbook definiti dal Comitato Organizzatore. Il concept si ispira al viaggio nella sua valenza reale e immaginaria, come metafora di percorso che l'uomo compie fuori e dentro sé stesso per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Attraverso Millium, l'antica unità di ...

