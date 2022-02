Olimpiadi Pechino 2022: cambia la portabandiera degli Stati Uniti, Brittany Bowe al posto di Elana Meyers Taylor (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambio di programma dell’ultimo minuto per una delle Nazionali più attese ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pechino. In vista della cerimonia d’apertura di venerdì, infatti, gli Stati Uniti variano la portabandiera al femminile: non ci sarà la bobbista Elana Meyers Taylor, ancora positiva al Covid-19. Per sostituire la trentasettenne è stata scelta la pattinatrice di velocità Brittany Bowe, medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Bob, Pechino 2022: l’americana tre volte medaglia olimpica Elana Meyers Taylor è positiva al Covid A sfilare in terra cinese sarà una coppia uomo-donna: con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cambio di programma dell’ultimo minuto per una delle Nazionali più attese ai prossimi Giochi Olimpici invernali di. In vista della cerimonia d’apertura di venerdì, infatti, glivariano laal femminile: non ci sarà la bobbista, ancora positiva al Covid-19. Per sostituire la trentasettenne è stata scelta la pattinatrice di velocità, medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre alledi Pyeongchang 2018. Bob,: l’americana tre volte medaglia olimpicaè positiva al Covid A sfilare in terra cinese sarà una coppia uomo-donna: con ...

