Olimpia Milano, altro capolavoro a Belgrado: Stella Rossa battuta 63 - 57 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Altra grande vittoria dell'Olimpia targata Messina che s'impone sul campo della Stella Rossa (63 - 57 il finale) conquistando la 15a vittoria stagionale in Eurolega (su 21 partite). Brilla ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Altra grande vittoria dell'targata Messina che s'impone sul campo della(63 - 57 il finale) conquistando la 15a vittoria stagionale in Eurolega (su 21 partite). Brilla ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA 24^ GIORNATA, STELLA ROSSA-AX MILANO 57-63 L'Olimpia consolida il 3° posto in classifica… - Eurosport_IT : Milano sbanca Belgrado: 5° successo consecutivo per l'Olimpia! ???????? - OlimpiaMI1936 : ???????????????? ??: @kkcrvenazvezda ???? A|X Armani Exchange Olimpia Milano #insieme #EuroLeague #CZVAXM #EveryGameMatters… - ronarebound : $ALLE - BR: $138.90 -> NOW: $120.00 LIVE Alle 19 Stella Rossa-Milano in Eurolega: l’Olimpia cerca la quinta vitto… - Alessan13401468 : @capuanogio L'olimpia Milano espugna anche Belgrado Trafiletto a pagina 40, metto questo titolo perché immagino ch… -