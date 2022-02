OddBallers rimbalza su Stadia il 24 Marzo

Leggi su g-stadia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ubisoft ha annunciato che, un frenetico party game da giocare da soli o insieme agli amici, è in arrivo suil 24. Potrai giocare con un massimo di 4 amici in locale e 6 online, usando tutte le tue abilità e le tattiche più riprovevoli per vincere tornei di dodgeball esilaranti e imprevedibili, dove ogni round è una nuova follia! In attesa di nuovi dettagli vi lasciamo il link dell’annuncio ufficiale: CLICCA QUI L'articolo proviene da GoogleItalia.