Nuovo decreto sulle piante officinali | assente la canapa industriale

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con la firma da parte del ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, avvenuta lo scorso 12 gennaio, cambiano le regole per far crescere e trasformare le erbein prodotti di consumo cosmetici e alimentari.Perché si concretizzi e si chiarisca cosa cambierà per le aziende italiane di un settore in crescita che conta circa 3000 imprese su tutto il territorio nazionale, bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fa sapere il Mipaaf, il Ministero alle politiche agricole, alimentari e forestali.Ilmira a definire l’elenco dellecoltivate, al quale dovrebbero essere aggiunte alcune specie. Verranno, inoltre, definiti criteri di raccolta e di trasformazione di quelle spontanee (per esempio, la valeriana e il timo), per le quali è necessario ...