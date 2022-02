Nuovo decreto Covid, ecco tutte le misure varate questa sera dal Consiglio dei ministri. Dalla durata del Green Pass alle nuove regole nelle scuole (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Mario Draghi e dei ministri dell’istruzione Patrizio Bianchi e della salute Roberto Speranza, ha approvato un Nuovo decreto legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (qui la nota di Palazzo Chigi). In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico (leggi l’articolo) e per i visitatori stranieri in Italia. nelle scuole per l’infanzia, fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildei, su proposta del premier Mario Draghi e deidell’istruzione Patrizio Bianchi e della salute Roberto Speranza, ha approvato unlegge che introduceurgenti in materia di certificazioni verdi-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (qui la nota di Palazzo Chigi). In particolare, si modificano leper la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico (leggi l’articolo) e per i visitatori stranieri in Italia.per l’infanzia, fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. Nella ...

