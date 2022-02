Nuove regole quarantena scuola, Sasso attacca: “Inaccettabile discriminazione fra studenti vaccinati e non. Provvedimento grave” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Condivido la decisione dei ministri della Lega di disertare il voto che sancisce una Inaccettabile discriminazione tra studenti vaccinati e non vaccinati in merito ai protocolli su quarantene e didattica a distanza. La soluzione proposta dal ministro Speranza rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti della scuola, luogo per eccellenza di accoglienza e inclusione. Negare un diritto a qualcuno non rafforza di certo i diritti degli altri". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Condivido la decisione dei ministri della Lega di disertare il voto che sancisce unatrae nonin merito ai protocolli su quarantene e didattica a distanza. La soluzione proposta dal ministro Speranza rappresenta unamancanza di rispetto nei confronti della, luogo per eccellenza di accoglienza e inclusione. Negare un diritto a qualcuno non rafforza di certo i diritti degli altri". L'articolo .

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - TgLa7 : Ok da Consiglio dei ministri a nuove regole su scuola e #greenpass. La Lega non partecipa a voto. Draghi: la scuola… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Nuova fiammata del Covid in Calabria. Sono 2.034 i nuovi contagiati e il tasso di positività schizza oltre il 17%. Nove… - Ariel2575 : RT @GiancarloDeRisi: L'appello di Zaia per nuove regole: 'Con più tamponi facciamo meno contact tracing. È un cane che si morde la coda. Og… -