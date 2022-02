Nuove regole quarantena, ipotesi niente Dad per vaccinati e guariti alle medie e superiori. Alle 16 Consiglio dei Ministri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il governo lavora alla modifica delle regole sulla quarantena per la scuola. Secondo quanto raccolto, Draghi e Bianchi puntano a ridurre la Dad a 5 giorni e soprattutto mirano alla semplificazione delle regole per la scuola rendendole uniforme per tutti gli ordini e gradi d'istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il governo lavora alla modifica dellesullaper la scuola. Secondo quanto raccolto, Draghi e Bianchi puntano a ridurre la Dad a 5 giorni e soprattutto mirano alla semplificazione delleper la scuola rendendole uniforme per tutti gli ordini e gradi d'istruzione. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - Teresat73540673 : RT @fuoridalcorotv: 1 Febbraio in Italia: nuove regole assurde 1 Febbraio in Danimarca: via tutte le regole #Fuoridalcoro - MoltTeo : RT @lefrasidiosho: Italiani in tilt con le nuove regole sul #greenpass -