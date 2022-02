Nuove regole quarantena, DaD alla primaria per i non vaccinati da 5 casi in su, alla secondaria con 2 casi. SCARICA BOZZA DECRETO [PDF] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato il DECRETO con le Nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per "regole troppo complicate". L'articolo Nuove regole quarantena, DaD alla primaria per i non vaccinati da 5 casi in su, alla secondaria con 2 casi. SCARICA BOZZA DECRETO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il consiglio dei ministri ha approvato ilcon lemisure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass. Il governo ha varato misure aggiornate per venire incontro alle richieste delle famiglie decisamente nel caos per "troppo complicate". L'articolo, DaDper i nonda 5in su,con 2PDF .

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - TgLa7 : Ok da Consiglio dei ministri a nuove regole su scuola e #greenpass. La Lega non partecipa a voto. Draghi: la scuola… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Nuova fiammata del Covid in Calabria. Sono 2.034 i nuovi contagiati e il tasso di positività schizza oltre il 17%. Nove… - Ariel2575 : RT @GiancarloDeRisi: L'appello di Zaia per nuove regole: 'Con più tamponi facciamo meno contact tracing. È un cane che si morde la coda. Og… -