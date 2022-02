Nuove regole per la gestione della pandemia in “Dentro la Zona Bianca” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella puntata del 2 febbraio si parlerà anche di un approfondimento sui medici che propongono delle cure alternative Mercoledì 2 febbraio, a “Dentro la Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, grande attenzione alle Nuove regole per la gestione della pandemia, tra multe per chi non si vaccina e obbligo di green pass. Ma tutte queste restrizioni stanno mettendo in crisi anche il mondo della ristorazione? Nel corso della serata, spazio anche alle inchieste della trasmissione per svelare i trucchetti dei no-vax per non vaccinarsi. E poi un approfondimento sui medici contrari al vaccino, finiti al centro della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella puntata del 2 febbraio si parlerà anche di un approfondimento sui medici che propongono delle cure alternative Mercoledì 2 febbraio, a “la”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, grande attenzione alleper la, tra multe per chi non si vaccina e obbligo di green pass. Ma tutte queste restrizioni stanno mettendo in crisi anche il mondoristorazione? Nel corsoserata, spazio anche alle inchiestetrasmissione per svelare i trucchetti dei no-vax per non vaccinarsi. E poi un approfondimento sui medici contrari al vaccino, finiti al centro...

