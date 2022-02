Nuova rivoluzione nelle regole per prevenire il COVID

Leggi su udine20

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Siamo in una fase e in un tempo nuovo” sintetizza il ministro della Salute Roberto Speranza. NIENTE PIÙ DIVIETI PER VACCINATI Le fasce di colore rimarranno ma anche in quelle Regioni che dovessero finire in rosso non ci saranno più divieti per chi ha completato il ciclo vaccinale, come già avviene di fatto in zona gialla e arancione. Le restrizioni rimarranno invece per i no vax. SCUOLA “stiamo marciando verso unanormalità”. Nella bozza si prevede di dimezzare la durata della Dad, che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella quale non è autorizzata la vaccinazione. La differenza, dunque, è che negli asili nido escuole dell’infanzia, tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività al ...