Novità per le scuole e green pass a durata illimitata se si ha la terza dose (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si appresta a firmare un nuovo decreto che entrerà in vigore a breve, con sostanziali Novità che gradualmente interesseranno il mondo della scuola (con quarantene semplificate), l’abolizione delle restrizioni per i vaccinati e l’allentamento delle misure per i turisti. Nella tarda mattinata di mercoledì il Cts si è riunito per discuterne, prima della Cabina di regia del Governo e del Consiglio dei Ministri. Ecco le decisioni prese. scuole e quarantena La Cabina di regia intanto ha stabilito cosa accadrà a partire da lunedì a scuola, in base al ciclo di studi. Alla materna i bambini (da 0 a 5 anni) andranno in Dad al quinto caso e, come indicato dal Cts, la didattica a distanza durerà 5 giorni. Alla scuola primaria, a partire dal quinto caso Dad solo per chi non ha la terza dose, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si appresta a firmare un nuovo decreto che entrerà in vigore a breve, con sostanzialiche gradualmente interesseranno il mondo della scuola (con quarantene semplificate), l’abolizione delle restrizioni per i vaccinati e l’allentamento delle misure per i turisti. Nella tarda mattinata di mercoledì il Cts si è riunito per discuterne, prima della Cabina di regia del Governo e del Consiglio dei Ministri. Ecco le decisioni prese.e quarantena La Cabina di regia intanto ha stabilito cosa accadrà a partire da lunedì a scuola, in base al ciclo di studi. Alla materna i bambini (da 0 a 5 anni) andranno in Dad al quinto caso e, come indicato dal Cts, la didattica a distanza durerà 5 giorni. Alla scuola primaria, a partire dal quinto caso Dad solo per chi non ha la, ...

Advertising

la_Biennale : Parte la corsa verso il Leone d'Oro di #Venezia79: le iscrizioni dei film per la selezione della… - _Morik92_ : Conferme su quanto scritto da @LeonettiFrank: i #Rangers sono interessati al prestito di #Ramsey fino al termine de… - acmilan : ?? AC Milan Official App ?? Don't fall behind. Download our App for all the latest on the Rossoneri ?? Non restare in… - perryftgoulding : RT @fvnzioniamo: la canzone preferita di berrettini per ora è brividi novabbè il suo taste immacolato ma non è una novità - infoitsport : Inter, la lista UEFA per la seconda fase di Champions League: due novità -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Più libertà per vaccinati, meno Dad e pass illimitato Il decreto introduce un'ulteriore novità, i tamponi 'fai da te' per scuole dell'infanzia ed elementari. Fino a 4 casi, infatti, si rimane tutti in classe, ma se un bambino dovesse mostrare sintomi ...

Vaccinati in presenza, quarantene dimezzate: nuove regole scuola I PRESIDI - Per l'Associazione nazionale presidi le novità "semplificheranno il lavoro dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori, stremati da un sovraccarico burocratico senza precedenti e ...

San Valentino, idee regalo tra classici e novità per la festa degli innamorati - Lifestyle Agenzia ANSA Il decreto introduce un'ulteriore, i tamponi 'fai da te'scuole dell'infanzia ed elementari. Fino a 4 casi, infatti, si rimane tutti in classe, ma se un bambino dovesse mostrare sintomi ...I PRESIDI -l'Associazione nazionale presidi le"semplificheranno il lavoro dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori, stremati da un sovraccarico burocratico senza precedenti e ...