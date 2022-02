Novità per il futuro di Cavani: l’ipotesi sulla prossima destinazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Edinson Cavani e il Manchester United sono in rotta di collisione da tempo e il centravanti uruguaiano ha reso nota la sua volontà di lasciare i Red Devils. E, con Julian Alvarez seguito da mezza Europa, la voce che vedeva il Matador approdare al River Plate era la più accreditata. Cavani Ma Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha smentito seccamente queste indiscrezioni, affermando che il futuro di Cavani possa essere ancora in Europa, più precisamente in terra iberica, nella Liga spagnola. Dopotutto, il Barcellona era la squadra più vicina al classe ’87, anche se i vari acquisti di gennaio potrebbero aver cambiato le carte in tavola. Ad ogni modo, Cavani ha affermato di voler concludere la stagione con la casacca del Manchester United per poi decidere in merito al proprio ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Edinsone il Manchester United sono in rotta di collisione da tempo e il centravanti uruguaiano ha reso nota la sua volontà di lasciare i Red Devils. E, con Julian Alvarez seguito da mezza Europa, la voce che vedeva il Matador approdare al River Plate era la più accreditata.Ma Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha smentito seccamente queste indiscrezioni, affermando che ildipossa essere ancora in Europa, più precisamente in terra iberica, nella Liga spagnola. Dopotutto, il Barcellona era la squadra più vicina al classe ’87, anche se i vari acquisti di gennaio potrebbero aver cambiato le carte in tavola. Ad ogni modo,ha affermato di voler concludere la stagione con la casacca del Manchester United per poi decidere in merito al proprio ...

