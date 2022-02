Novak Djokovic si è vaccinato? L’annuncio del suo biografo: “Forse la vittoria di Nadal lo ha incoraggiato” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Novak Djokovic si sarebbe vaccinato contro il Covid-19. Ad affermarlo è stato Daniel Müksch, penna tedesca che ha scritto una recente biografia del tennista serbo “Novak Djokovic: Ein Leben lang im Krieg“. Il giornalista teutonico ne ha parlato in un’intervista concessa al quotidiano austriaco Heute: “Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già vaccinato”. L’autore ha poi proseguito: “Forse quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione. Forse ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael Nadal: il 21mo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averlo incoraggiato a farsi vaccinare”. Non sono ancora arrivate conferme dal numero 1 al mondo, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si sarebbecontro il Covid-19. Ad affermarlo è stato Daniel Müksch, penna tedesca che ha scritto una recente biografia del tennista serbo “: Ein Leben lang im Krieg“. Il giornalista teutonico ne ha parlato in un’intervista concessa al quotidiano austriaco Heute: “Da quanto ho sentito dal suo staff tecnico, sembra si sia già”. L’autore ha poi proseguito: “quello che è successo in Australia gli ha fatto prendere questa decisione.ha pesato anche il modo in cui è finito quello Slam, con la finale vinta da Rafael: il 21mo titolo vinto dallo spagnolo potrebbe averloa farsi vaccinare”. Non sono ancora arrivate conferme dal numero 1 al mondo, ma ...

