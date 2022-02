"Non sono d'accordo", e Garavaglia va via. Clamorosa protesta Lega a Cdm in corso: bomba politica, viene giù Draghi? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo strappo della Lega nel governo: il partito guidato da Matteo Salvini non ha partecipato in Consiglio dei ministri al voto sul nuovo Decreto Covid, con le misure "aggiornate" riguardo a scuola e Green pass. Tra le motivazioni riguardo la non partecipazione al voto in Cdm sul dl Covid, secondo quanto si apprende, la differenziazione riguardo i vaccinati e i non vaccinati, soprattutto sulle regole riguardanti la scuola primaria. Ora il Consiglio dei ministri sta discutendo sul Pnrr. Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva dunque senza il disco verde del Carroccio, un campanello d'allarme inquietante per il premier Mario Draghi e la tenuta della sua maggioranza, già messa a repentaglio dalla settimana tesissima per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, risoltasi come noto con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovo strappo dellanel governo: il partito guidato da Matteo Salvini non ha partecipato in Consiglio dei ministri al voto sul nuovo Decreto Covid, con le misure "aggiornate" riguardo a scuola e Green pass. Tra le motivazioni riguardo la non partecipazione al voto in Cdm sul dl Covid, secondo quanto si apprende, la differenziazione riguardo i vaccinati e i non vaccinati, soprattutto sulle regole riguardanti la scuola primaria. Ora il Consiglio dei ministri sta discutendo sul Pnrr. Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva dunque senza il disco verde del Carroccio, un campanello d'allarme inquietante per il premier Marioe la tenuta della sua maggioranza, già messa a repentaglio dalla settimana tesissima per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, risoltasi come noto con il ...

Advertising

jaxofficial : Non riesco a stare in silenzio?? Mi è salito davvero il crimine dopo aver letto l’editoriale di @stanzaselvaggia e a… - AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - elio_vito : Spiace per DiMaio, ma non ricordo tanto rumore e tanta (interessata) solidarietà trasversale..quando per anni Lucia… - alfredotec6 : @NormanUncle @Alacantdevega Guarda che non sono come te ... Ricorda che i coglioni rimangono sempre fuori...?????????? - rossuklv : RT @GuidoDeMartini: 1º FEBBRAIO 2022, altra data da NON DIMENTICARE per le nuove misure illiberali. Le multe agli over50 non vaccinati e il… -