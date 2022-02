No | il docente che si è dato fuoco non era sospeso perché non vaccinato

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) ’1 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: ??«A Rende un Professore vienex non avere fatto il vaccino e per la disperazione si da.MALEDETTI». Il riferimento è alla notizia pubblicata da diversi media locali e nazionali (qui, qui, qui e qui) secondo cui undi 33 anni il 31 gennaio 2022 si èdavanti alla caserma dei Carabinieri della città di Rende, in provincia di Cosenza (Calabria). L’uomo è ricoverato in terapia intensiva presso il centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Le forze dell’ordine e la famiglia dell’uomo hanno smentito che ilsi sia...

Advertising

fanpage : Il giovane insegnante avrebbe riportato ustioni di terzo grado sulla testa e su arti inferiori e superiori #Rende - alex_antony17 : RT @MarcoRizzoPC: I grandi giornali, le televisioni tacciono sul fatto che un insegnante trentatreenne si è dato fuoco davanti alla caserm… - Marlin_doc : RT @MarcoRizzoPC: I grandi giornali, le televisioni tacciono sul fatto che un insegnante trentatreenne si è dato fuoco davanti alla caserm… - Giovanni_Setti_ : RT @intuslegens: 1) Comunicato della UIL Scuola che lo definisce 'docente sospeso'. 2) Si dà fuoco davanti ai carabinieri, rivolgendo la pr… - luddynski : RT @MarinoMorgana: 'Aveva il supergreenpass il docente 33enne che si è dato fuoco' Per mesi avete sostenuto che Camilla Canepa fosse malata… -

Ultime Notizie dalla rete : docente che

... e le cosiddette "cliniche legali",permettono agli studenti di confrontarsi e affrontare - sotto la guida e la responsabilità del- dei casi concreti, la proposta di riforma del corso di ......data l´immediatezza e la semplificazione di situazioni complesse, risulta un ottimo strumento di lettura dei dati. Tra gli interventi quello della prof.ssa Valeria Di Martino,del Corso ...A metterlo in chiaro è stata la stessa famiglia dell'uomo, ora ricoverato in gravi condizioni nel Centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Rende, il docente che si è dato fuoco non ...In data primo febbraio 2022, nella tarda serata, l’uomo risulta ricoverato in terapia intensiva presso il Cardarelli di Napoli (Open) Come sta il docente che si è dato fuoco a Rende: ricoverato a ...