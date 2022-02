Nella crisi ucraina la Germania è l’anello debole del blocco occidentale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Frederick Hodges è un ex generale americano che ha combattuto in Afghanistan e Iraq, e ha poi comandato le forze statunitensi in Europa. Intervistato di ieri da Tonia Mastrobuoni per Repubblica, ha affermato di ritenere che la crisi ucraina sfocerà in un’invasione russa. Per di più, l’ex militare ha indicato chiaramente Nella Germania una dei responsabili di questa sua previsione. A suo dire, infatti, Berlino rappresenta una “crepa” Nella risposta occidentale a Mosca, e la prudenza dimostrata Nella crisi – ad esempio rifiutandosi di inviare armi a Kiev – ne sta minando la leadership e la credibilità. Le dichiarazioni di Hodges non sono l’unico caso: sempre ieri, anche Radek Sikorski, ex ministro degli esteri polacco e oggi eurodeputato, ha rilasciato ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Frederick Hodges è un ex generale americano che ha combattuto in Afghanistan e Iraq, e ha poi comandato le forze statunitensi in Europa. Intervistato di ieri da Tonia Mastrobuoni per Repubblica, ha affermato di ritenere che lasfocerà in un’invasione russa. Per di più, l’ex militare ha indicato chiaramenteuna dei responsabili di questa sua previsione. A suo dire, infatti, Berlino rappresenta una “crepa”rispostaa Mosca, e la prudenza dimostrata– ad esempio rifiutandosi di inviare armi a Kiev – ne sta minando la leadership e la credibilità. Le dichiarazioni di Hodges non sono l’unico caso: sempre ieri, anche Radek Sikorski, ex ministro degli esteri polacco e oggi eurodeputato, ha rilasciato ...

