Neanche il Barcellona scalda i tifosi del Napoli | fin qui venduti meno di 9mila biglietti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come diceva La Capria,o ti addormenta o ti ferisce a morte. Sembrano più addormentati – da anni – idelche probabilmente sono stati eccessivamente viziati dalla squadra del cuore e ormai non trovano più stimoli. Come recitava il cartellone di quell’uomo che si recava allo stadio negli anni Ottanta, testuale: “È colpa tua se i figli non ti obbediscono, ci dai troppi soldi in tasca”. Abituati troppo bene, idelsi sono impigriti e neml’arrivo delli ha destati dal loro torpore. Per la gara di ritorno di Europa League, in programma il prossimo 17 febbraio, sono stati fin qui8757(su 27mila), per un incasso di 470mila euro. Stavolta non si può addurre ...

Advertising

FilippoLaBua1 : RT @CB_Ignoranza: UFFICIALE: Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore del Barcellona. I giocatori a 0 dopo due giorni dalla chiusura… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: UFFICIALE: Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore del Barcellona. I giocatori a 0 dopo due giorni dalla chiusura… - CB_Ignoranza : UFFICIALE: Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore del Barcellona. I giocatori a 0 dopo due giorni dalla ch… - leonida43725055 : @ilciccio67 @Annamaria1897 Il suo agente??? Venditore di macchine vorrai dire, Non era neanche idoneo a fare quel… - biazzarro : @angexzanetti smettila ti prego io non lo voglio neanche vedere nei confini della città di barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Neanche Barcellona

TUTTO mercato WEB

...a dirlo, è proprio un papabile parametro zero. Ousmane Dembélé ha rotto definitivamente con ildopo aver rifiutato un'ultima proposta per il rinnovo lo scorso dicembre. E il ...Prendete il brasiliano ex: la dirigenza bianconera, d'accordo con l'entourage del ... ma gli inglesi non hannoparticolarmente insistito per avere il calciatore per 18 mesi anziché 6 ...Sarà Dani Alves il grande escluso del Barcellona dalla lista UEFA in vista della ripresa ... Inoltre il club catalano non potrà contare neanche sui giovani Ferran Jutglà ed Ez Abde, non iscrivibili ...Sarà Dani Alves il grande escluso del Barcellona dalla lista UEFA in vista della ripresa dell’Europa League. Il terzino brasiliano, secondo ...